Ihren taktischen und technischen Charakteristika nach ist die Su-57-Maschine aus Sicht von Russlands Präsident Wladimir Putin der beste Kampfjet in der Welt. Keine einzige Maschine könne so fliegen wie die Su-57, sagte der Staatschef am Dienstag in Moskau bei einem Treffen mit den Finalisten des Wettbewerbs „Leader Russlands“.