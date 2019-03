Neuester russischer Hubschrauber erstmals in Syrien eingesetzt – VIDEO

Der modernste russische Kampfhubschrauber vom Typ Mi-28NM hat an einer Operation in Syrien teilgenommen. Ein Video davon wurde am Freitag auf dem Telegramkanal „Wojennyj oswedomitel“ (dt. Militärinformator) und später auch auf YouTube veröffentlicht.

Auf dem Video ist die Modifikation des Hubschraubers deutlich zu sehen.

Der Mi-28NM soll sich zum ersten Mal an einem Kampfeinsatz beteiligt haben – zusammen mit Mi-24/35 agierte er im Norden der Provinz Hama, um Objekte der Terrorkämpfer im Dorf Natamina anzugreifen.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Syrien: Su-35S-Manöver auf VIDEO eingefangen

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“*in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern noch Kämpfe gegen die Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr von Flüchtlingen gewidmet.

* Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung