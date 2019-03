„Beste Kampfjets der Welt“: National Interest vergleicht Su-57 und F-35

Die Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten sollen diese Kampfjets ihrer Streitkräfte wiederholt als die besten der Welt bezeichnet haben. Experten fällt es jedoch schwer, zu sagen, welches der beiden Flugzeuge besser sei, da sie unterschiedliche Aufgaben erfüllen würden.

Laut den Autoren des Artikels übertrifft die Su-57 ihren amerikanischen Kontrahenten an Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Reichweite. Die F-35 sei dagegen weniger radarauffällig.

Die F-35 wurde im Rahmen des Konzepts der „Informationszusammenfassung“ erstellt und fungiert als Flugbetriebsleiter für die anderen Flugzeuge der Fliegerstaffel, da seine Sensoren und Prozessoren ein integriertes und dynamisches Kampfbild in Echtzeit erstellen. Die Su-57 werde dagegen auf andere Weise genutzt: die Doktrin der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte setzt die Überlegung in der Luft sowie die Unterdrückung feindlicher Fliegerkräfte voraus, und diese Aufgabe erfülle der Kampfjet perfekt. Bei der F-35 handele es sich eher um Aktionen in der Tiefe der Front.

Die russische Su-57 der fünften Generation hatte 2010 zum ersten Mal vom Boden abgehoben. Sie wurde entwickelt, um alle Arten von Luft-, Boden- und Oberflächenzielen zerstören zu können. Die hohe Manövrierfähigkeit und die Möglichkeit der Maschine, einen Überschallflug mit moderner Bordausrüstung bei geringer Sicht durchzuführen, bietet Vorteile gegenüber feindlichen Flugzeugen.

Bei der Su-57 (vormals PAK FA) handelt es sich um den russischen Tarnkappen-Jet der fünften Generation, der für die Zerstörung von Luft-, Boden- und Überwasserzielen aller Art bestimmt ist. Die Kombination aus extrem hoher Manövrierfähigkeit, Überschallgeschwindigkeit, modernster Bordtechnik und Tarnkappen-Technologie ermöglicht der Su-57 starke Konkurrenzvorteile gegenüber ausländischen Analoga. Seinen Jungfernflug absolvierte der Jet im Jahr 2010.

Die F-35 Lightning II ist ein Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation. Das technisch auffälligste Merkmal der F-35 sind ihre ausgeprägten Tarnkappeneigenschaften, welche die Reichweite feindlicher Aufklärungstechnik auf einen Bruchteil reduzieren sollen.

