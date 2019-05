Xiaomi Redmi K20 begeistert Experten auch mit Äußerem – FOTOS

Jedermann besitzt derzeit ein Smartphone. Meistens sind sie vom Äußeren her extrem ähnlich – meistens in schwarz-weißen Mustern oder einfarbig. Nun sollen sich die Zeiten ändern – Anbieter arbeiten zunehmend an größerer Farbenvielfalt. Das neue Modell vom chinesischen Konzern Xiaomi – das Xiaomi Redmi K20 – will nun auch hier neue Maßstäbe setzen.