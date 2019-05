Zusammenbau ersten Su-57-Serienjets gefilmt – VIDEO

Der TV-Sender „Swesda“ hat ein Video publik gemacht, das erstmals den Zusammenbau des ersten Serien-Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeugs vom Typ Su-57 im Werk in Komsomolsk am Amur zeigt.

Laut dem Reporter des TV-Senders Aleksej Samoljotow ist bereits die erste Serienmaschine im Lager, später wird sie als fertiges Flugzeug die Werkhalle verlassen.

© Sputnik / Ewgenij Samarin Absolut unsichtbar: Russlands neuer Su-57-Kampfjet

Ein „nackter“ Rumpf kommt am Eingang der Werkstatt an, schrittweise bekommt er Tragflächen, Stabilisatoren, elektrische Ausrüstung, eine Radargruppe sowie ein Triebwerk. „In neun Tagen soll das Flugzeug die Halle verlassen und zur flugversuchstechnischen Station kommen. Danach werden sich Ingenieure und Piloten mit ihm auseinandersetzen“, so der Korrespondent.

Die zentrale Besonderheit der Su-57 besteht darin, dass es nicht nur das fertige Flugzeug der fünften Generation, sondern auch die Plattform für weitere Generationen ist.

Zuvor hatte Russlands Präsident, Wladimir Putin, erklärt, dass die russischen Streitkräfte bis 2028 insgesamt 76 Kampfjets der fünften Generation des Typs Su-57 erhalten werden.

Die Suchoi Su-57 ist ein in der Entwicklung befindliches russisches Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug. Es entsteht aufgrund der Anforderungen der russischen Luftstreitkräfte für ein modernes zweistrahliges Mehrzweckjagdflugzeug der fünften Generation und soll mittelfristig die Suchoi Su-27 ersetzen.

Das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug Su-57 (früher als PAK FA und T-50 bekannt) hat 2010 seinen Jungfernflug absolviert. Die Su-57 ist der bisher einzige völlig neue russische Kampfjet ohne Anlehnung an den sowjetischen Flugzeugbau. Laut dem Chefkonstrukteur des russischen Projektierungsinstituts „Archip Lulka“, Jewgeni Martschukow, ist das Triebwerk für die Su-57 nach seiner spezifischen Schubkraft allen weltweit bekannten Analoga überlegen.