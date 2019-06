Xiaomi übertrumpft Konkurrenz: Video zeigt Smartphone-Prototypen mit neuem Feature

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat schon mehrfach gezeigt, dass er in der Lage ist, die etablierten Konzerne mit neuen Features anzugreifen. Nun hat das Unternehmen bei Weibo und Facebook ein kurzes, aber sehr bemerkenswertes Video veröffentlicht.

Das Video zeigt die Nutzung eines neuen Smartphone-Tools, das möglicherweise bald auch andere Hersteller übernehmen werden. Die Rede ist von einer Frontkamera, die sich hinter dem Display versteckt.

In dem gerade mal 15 Sekunden langen Video wird das traditionelle Xiaomi Mi 9 (rechts) mit einem neuen Gerät verglichen, dem der Notch am oberen Displayrand fehlt. Das Modell verzichtet also auf die Aussparung für die Frontkamera, da sich diese Selfie-Cam direkt hinter dem Display verbirgt. Dadurch wird auch die eigentliche Display-Größe vergrößert.

In der Beschreibung zum Video bezeichnet es der Konzern selbst als die „Under-Display Camera technology”:

Damit macht Xiaomi vor, was andere Hersteller im Moment nur entwickeln: Ein Smartphone ohne dicke Ränder, ohne Notch und ohne Kameraloch.

Auf welchem Modell genau das neue Feature eingesetzt wird, wurde allerdings bislang nicht verraten. Es dürfte sich also im Moment „nur“ um einen ersten Prototypen handeln.

Wann das Gerät und unter welchem Modellnamen auf den Markt kommen wird, ist somit noch völlig unklar – aber der erste Schritt ist getan.

Derweil ist auch bekannt geworden, dass das Xiaomi Mi 9 günstiger wird. In Deutschland gibt es die Geräte beispielsweise bei Saturn schon ab 364 Euro zu haben.