Kampfdrohne „Ochotnik“: Erstflug angesetzt – US-Beobachter gespannt

Große Reichweite, Präzisionsbewaffnung und schwere Ortbarkeit für das gegnerische Radar – das sind die Vorteile, die die russische Kampfdrohne auszeichnen, schreibt das Fachportal „Popular Mechanics“. „Die Tarnkappendrohne wird besonders schwere Missionen gegen gut geschützte Ziele fliegen“, zum Beispiel gegen Flugabwehrstellungen, schreibt PM-Autor Kyle Mizokami.

