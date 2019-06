Deutsche Hyperschallwaffe vs. „Putins Flugkörper“: Moskauer Experte setzt Dämpfer

Deutschland hat Berichten zufolge mit der Entwicklung von Hyperschallwaffen begonnen, die ihr Ziel mit über fünffacher Schallgeschwindigkeit treffen und es damit zerstören sollen. Peter Heilmeier vom Rüstungsunternehmen MBDA Deutschland sagte der „Welt“, das entsprechende Grundlagenprogramm sei von der Bundeswehrbeschaffungsbehörde BAIINBw im vergangenen Jahr gestartet worden – als Reaktion „auf Bedrohungen der konkreten Art – Stichwort Putins Flugkörper oder auch der neue russische Panzer“.

