Punktgenau gegen heikle Ziele: Russland modernisiert Abwehrsysteme „Panzir“

Kleine Drohnen von der Art eines Quadrocopters sind für Flugabwehrsysteme ein sehr schweres Ziel. Nicht nur, dass das die kompakten Geräte geortet werden müssen, sie müssen auch präzise beschossen werden. Das „Panzir-SM“ zeigt bei dieser schweren Mission gute Ergebnisse: Bei Schusstests zerstörte die Abwehranlage alle Quadrocopter, auf die sie angesetzt wurden, sagte Generalleutnant Juri Grechow, Kommandeur der russischen Flugabwehrtruppen, im April dieses Jahres. Die Erprobung läuft also erfolgreich.

Abwehren soll das „Panzir-SM“ nicht nur Drohnen. Es bekämpft auch sonstige Flugkörper, Artilleriegeschosse, Mörsergranaten… Das Nahbereich-Schutzsystem soll strategisch wichtige Objekte abschirmen – und schwerere Abwehrsysteme wie das S-300.

„Soviel ich weiß, bekommt ‚Panzir-SM‘ eine neue Radarstation mit einer phasengesteuerten Antenne. Der Ortungsbereich wird dadurch größer, die Zielselektion und die Störfestigkeit werden verbessert, im Vergleich zum derzeitigen ‚Panzir-S1‘. Außerdem versprechen die Entwickler eine neue Rakete. Das Geschoss soll dynamischer werden, belastbarer“, sagt Militärexperte Wiktor Murachowski im Sputnik-Gespräch.

Zuvor wurde berichtet, der neue Flugkörper soll doppelt so schnell sein wie die Rakete von „Panzir-S1“: 3.000 Meter pro Sekunde im Vergleich zu 1.300 m/s. Die Ziele würden im Bereich von 36 bis 75 Kilometer erfasst – auf 40 Kilometer könnten sie bekämpft werden.

Verteidigungsminister Schoigu sagte, bis 2021 würden die Arbeiten am „Panzir-SM“ abgeschlossen. Das System ist eine Weiterentwicklung des derzeitigen „Panzir-S1“. Noch 2017 hatte Juri Borissow, damals Vize-Verteidigungsminister, die Modernisierung angekündigt. Ende 2019 sollte die neue Version des Flugabwehrsystems in Serie gehen. Offenbar mussten die Entwickler nachbessern.

Es wird zwei Varianten des „Panzir-SM“ geben: eine nur mit Raketen (24 Stück) bewaffnete und eine, die Maschinenkanonen und Raketen (12 Stück) kombiniert. Erprobt wird auch die Option, jeden Startbehälter mit einem Vierer-Pack kleinerer Flugabwehrraketen zu laden. Die wären zur Bekämpfung von Kleinzielen bestimmt: Drohnen, Mörsergranaten, Artilleriegeschosse.