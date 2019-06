Russland plant Export von Su-32- und Su-57-Kampfjets

Bei Su-32 handelt es sich um eine Modifikation des Frontbombers Su-34. Mit der Maschine werden die Küstenschutz-Fliegerkräfte ausgestattet. Die Su-32 ist für die Bekämpfung von Überwasserschiffen und U-Booten sowie für andere Angriffsoperationen in Zonen mit verstärkter Luftverteidigung bestimmt.

