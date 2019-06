Unbemerkt an den Feind heran: Russische Armee stellt Eulen-Drohne vor

Ausgestattet mit einem Laser-Entfernungsmesser und Videokameras soll das unbemannte Fluggerät verdeckt Ziele aufklären und mit Laserstrahlen markieren, um sie so für Luft- und Artillerieschläge sichtbar machen. Dank der vogelförmigen Tarnung soll es leichter in Gebiete vordringen können, in denen konventionelle Drohnen schnell auffallen.

Die fünf Kilo schwere Eulen-Drohne kann nach Angaben des Herstellers maximal 40 Minuten in der Luft verbringen und 20 Kilometer weit fliegen.

sp



Die russische Mediengruppe Rossiya Segodyna ist die offizielle Informationsagentur von Army 2019. Sputnik ist Informationspartner der Messe, die seit 2015 jährlich stattfindet.