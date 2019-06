Seetüchtigkeitstest von „Poseidon”-Träger „Belgorod“ für 2020 geplant

Das Atom-U-Boot „Belgorod“ – erster Träger der neuen russischen Unterwasserdrohne „Poseidon“ – wird von April 2020 an einen ersten Seetüchtigkeitstest absolvieren. „Die genauen Termine werden aber vom Eisstand im Weißen Meer abhängen“, sagte ein Mitarbeiter des russischen Rüstungskomplexes Journalisten am Mittwoch am Rande der Messe „Armee-2019“.