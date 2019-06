Konstrukteure geben technische Charakteristika ballistischer „Sarmat“-Rakete frei

Konstrukteure der modernsten russischen ballistischen Rakete „Sarmat“ haben einige ihrer technischen und taktischen Charakteristika freigegeben. Die Daten sind in einer Broschüre für Besucher der Rüstungsmesse „Armee-2019“ in Kubinka bei Moskau enthalten, berichtete ein RIA-Novosti-Korrespondent am Donnerstag vor Ort.