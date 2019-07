Testfahrt unterbrochen: Neues britisches Kriegsschiff hat Leck

Wie das Portal Defense News berichtet, wurde der Test auf offener See eingestellt, nachdem einer der Schiffsräume überflutet worden sei. „Ein kleineres Problem im inneren System des Schiffes“ sei aufgetreten, sagte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums.

Laut der 2015 bestätigten Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie Großbritanniens sollen zwei neue Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse, die modernste Waffen sowie je 50 F-35-Jets an Bord tragen können, in die Seestreitkräfte des Landes aufgenommen werden. Der erste der beiden Flugzeugträger absolvierte im Dezember 2017 seine erste Fahrt und soll im Jahr 2021 in Dienst gehen. Die Baukosten für das Kriegsschiff haben sich auf drei Milliarden Pfund Sterling belaufen.

