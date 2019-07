Das neue Xiaomi Mi A3: Neue Details bekannt geworden, auch zum Verkaufsstart – Video

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat bereits ein neues Modell für den Verkauf in Europa parat – das Xiaomi Mi A3. Es scheint, dass dieses Modell schon in diesem Monat auf den Markt kommen könnte.

Wie das Portal „Nau.ch“ berichtet, kommen immer mehr Details zum neuen Handy von Xiaomi – dem Mi A3 – ans Licht. Es sieht so aus, dass das neue Handy der A-Serie von Xiaomi noch diesen Monat auf den Markt kommt.

In Polen ist in Warschau am 25. Juli ein Vorstellungsevent geplant, der italienische Grossoshop bietet das Handy sogar schon jetzt zum Verkauf an.

Was die technische Ausstattung angeht, so zeigt das Modell solide Werte. Das Handy soll mit Dreifach-Kamera und 6-Zoll-Display ausgestattet werden, dazu ein Snapdragon 2,0 GHz-Prozessor und 128 GB-Arbeitsspeicher.

Zudem soll der Arbeitsspeicher um bis zu 256 GB aufrüstbar sein. Auch ein zweiter SIM-Kartenslot ist inklusive.

Zwar sind die rein technischen Daten an sich kein Rekord, doch für einen Preis von nur 250 bis 300 Euro ist das Mittelklasse-Handy definitiv im hohen Preis-Leistungs-Bereich angesiedelt.

Vermutlich um noch mehr Spannung um das neue Modell zu schaffen, hat Xiaomi zudem auf Twitter unter dem Hashtag #PhotosWithoutLimits kurz die neue Kamera angedeutet.

​SB/ng