Nächste Sojus-Besatzung zum Flug auf ISS festgelegt – ESA-Astronaut ist dabei

Die Staatskommission am Raumbahnhof Baikonur hat die Stamm- und die Double-Besatzung des Raumschiffes Sojus MS-13 bestätigt, das am Samstag, dem 20. Juli, zur Internationalen Raumstation ISS starten soll. Das teilte ein Sprecher des Kosmonauten-Ausbildungszentrums „Gagarin“ am Freitag mit.