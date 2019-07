Russland hilft China bei AKW-Bau – Brennstofflieferung vereinbart

Die Unterzeichnungszeremonie fand am Freitag in Nischni Nowgorod in der 23. Sitzung der Russisch-Chinesischen Unterkommission für Nuklearfragen im Rahmen der Kommission für die Vorbereitung regelmäßiger Treffen der Regierungschefs von Russland und China statt. „Damit wurde die gesamte normativ-rechtliche Basis herausgebildet, die für die Inangriffnahme dieses Projekts notwendig ist“, hieß es.

Das AKW Tianwan ist das größte Objekt der russisch-chinesischen Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich. Die beiden ersten Energieblöcke waren im Jahr 2007, der Energieblock 3 im Dezember 2017 und der vierte Energieblock Ende Oktober 2018 in Betrieb genommen worden. Die Blöcke 5 und 6 sollen nach einem anderen Projekt und ohne russische Beteiligung gebaut werden.

Der Generalvertrag über den Bau der Blöcke 7 und 8 des chinesischen AKW, die mit Reaktoren WWER-1200 aus russischer Produktion ausgerüstet und im Jahr 2026 bzw. 2027 in Betrieb genommen werden sollen, war im März dieses Jahres signiert worden.

ls/mt