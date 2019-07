Sechste-Generation-Fighter: Fachportal vergleicht „Tempest” und „FCAS”

Kaum sind die Kampfjets der fünften Generation Su-57, F-35 und J-20 in Betrieb genommen, forschen Russland, China und die USA bereits an der nächsten Stufe von Kampfflugzeugen - Fightern der sechsten Generation. Auch Europa will diesen Wettlauf nicht verpassen – und könnte mit gleich zwei konkurrierenden Projekten „Tempest“ und „FCAS“ loslegen.