Kampfjet Su-30SM1: Eine Stufe besser nach Syrien-Einsatz

Einsatzerfahrung aus Syrien geht in Serie: Russlands Verteidigungsministerium hat Mehrzweckjäger Su-30SM1 beim Suchoi-Konzern in Auftrag gegeben. Der Kampfjet ist eine Weiterentwicklung der derzeit eingesetzten Su-30SM. In die Upgrade-Version sind Erkenntnisse aus den vergangenen sieben Einsatzjahren dieser Maschine eingegangen.