Auch USA schicken Roboter zur ISS

Laut dem Gesprächspartner der Agentur war „Robonaut2“ bereits früher zur ISS gereist. Er habe sich von 2011 bis 2018 an Bord der Raumstation befunden und verschiedene Aufgabe dort erfüllt, sei dann aber ausgefallen. Der außer Takt geratene Roboter sei zur Erde zurückgebracht worden, wo er repariert und modernisiert worden sei.

Am 22. August soll das Raumschiff Sojus MS-14 mit dem russischen Roboter „Fedor“ (Final Experimental Demonstration Object Research), der vor kurzem den neuen Namen „Skybot F-850“ erhielt, zur ISS starten. „Fedor“ soll sich nicht lange an Bord der Raumstation befinden. Er wird dort vom russischen Kosmonauten Alexander Skworzow bei Experimenten innerhalb der Raumstation eingesetzt und soll dann am 7. September wieder zur Erde zurückkehren, um dort modernisiert zu werden.

ls/mt