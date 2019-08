Anstehende ISS-Reise: Russischer anthropomorpher Roboter Fedor in die Sojus gehievt – Fotos

Bald soll es für den russischen anthropomorphen Roboter Fedor zur Internationalen Raumstation ISS gehen. Nun wurde der neue Kosmonaut in die Sojus-Kapsel gehievt, in der die Reise angetreten werden soll. Die entsprechenden Fotos hat Fedor auf „seinem“ Twitter-Account gepostet.

Der russische anthropomorphe Roboter Fedor wurde in das Raumschiff „Sojus-MS“ gesetzt.

„Sie können mir gratulieren – heute wurde ich in das bemannte Raumschiff Sojus-MS gehievt. Jetzt werde ich in den Pilotensitz gesetzt“, heißt es in dem entsprechenden Post.

Die entsprechenden Fotos vom Fedor-Account:

Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh — FEDOR (@FEDOR37516789) 11. August 2019

​Am Montag wurde außerdem die Zusammenarbeit der anthropomorphen Robotersysteme mit dem Schiffskontrollsystem getestet.

Zuvor hatte die russische Raumfahrtagentur Roskosmos erklärt, dass der Fedor-Roboter auf der ISS auch als Sprachassistent agieren soll.

