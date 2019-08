Solaranlagen in Flammen: Walmart verklagt Tesla

Der US-Supermarktriese Walmart hat wegen defekten Solarmodulen eine Klage gegen ihren Hersteller Tesla erhoben, berichtet Reuters am Mittwoch.

Die Solaranlagen hätten in etwa sieben Märkten der Handelskette ein Feuer ausgelöst, bei denen es zu größeren Schäden gekommen sei, hieß es in den am Dienstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen.

Es handle sich um einen Vertragsbruch und sei eine Folge jahrelanger Vernachlässigung. Tesla habe die Anlagen entworfen, installiert und versprochen, sie auf den Dächern Hunderter Walmart-Supermärkte sicher zu betreiben.

Walmart hat etwa 240 Supermärkte mit den Solaranlagen ausgestattet. Der Solarpanel-Hersteller SolarCity war 2016 von Tesla übernommen, woraufhin die vierteljährliche Anzahl der verkauften Anlagen um mehr als 85 Prozent zurückging.

msch/tm/rtr/sna