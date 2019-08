Krieg der neuen Generation? China zeigt Schwarmdrohen im Zusammenspiel mit Panzerangriffen – Video

Die chinesische Armee hat eine groß angelegte Übung in Tibet an der Grenze zu Indien durchgeführt. Das Besondere an diesen Manövern war die Lage des Trainingsgeländes in 4.500 Metern Höhe sowie eine besondere Rolle des Zusammenspiels zwischen Kampfpanzern und Schwärmen von Kamikaze-Drohnen.