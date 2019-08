Xiaomi startet in Deutschland durch – Konkurrenz muss fürchten

Der chinesische Hersteller Xiaomi startet in Deutschland mit seiner Verkaufsoffensive und dürfte die etablierten Galaxy- und iPhone-Smartphones ernsthaft herausfordern. Vor allem das neue Xiaomi Mi 9T Pro könnte zu einem Verkaufsschlager werden.

Xiaomi hat seinen offiziellen Deutschland-Start hingelegt und ist nun in der Bundesrepublik präsent – mitsamt eigener Presseagentur, Web- und Facebook-Seite, damit deutsche Nutzer sich problemlos zwischen den Modellen orientieren können.

Zwar konnte man bereits früher an Xiaomi-Modelle rankommen, dennoch war der Konzern hierzulande bislang nicht offiziell vertreten. Nun startet der Verkauf erst einmal direkt über Amazon Deutschland.

Das Xiaomi Mi 9T Pro wird das erste Smartphone sein, viele weitere Modelle werden aber in den nächsten Wochen folgen. Durch die offizielle Präsenz in Deutschland dürfte auch ab nun die Garantie und der Support in Deutschland kein Problem mehr sein.

Allerdings bleibt die Frage, ob die Chinesen als nächsten Schritt auch Ladengeschäfte hierzulande eröffnen. Dies dürfte damit zusammenhängen, ob das Xiaomi Mi 9T Pro und Co. nun richtig anschlagen.

ng/mt