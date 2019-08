Sojus-Raumschiff mit humanoidem Roboter an Bord bereitet sich auf Andockmanöver an die ISS vor

Das unbemannte Raumschiff Sojus MS-14 soll am Samstag, dem 24. August, fast zwei Tage nach seinem Start vom kasachischen Raumbahnhof Baikonur, an der ISS andocken. Es bringt unter anderem den russischen humanoiden Roboter Skybot F-850 „Fedor“ zur Station.

Skybot F-850 ist eine der neuesten Versionen der russischen Fedor-Roboter. Er soll Menschen bei verschiedenen gefährlichen Missionen ersetzen.

Der mit KI ausgestattete Roboter überwacht und berichtet über die Bedingungen während des Fluges.

Derzeit wird berichtet, dass das Raumschiff Sojus MS-14 mit dem Roboter „Fedor“ an Bord nicht in der geplanten Zeit an die ISS andocken konnte. Das Schiff soll sich bereits weniger als 100 Meter von der Station entfernt befunden haben. Danach wurde es auf eine Distanz von 102 Metern zurückgesetzt.

Live-Aufnahmen:

jw/mt