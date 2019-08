Russlands modernste Su-57-Jets üben Kunstflugfiguren – Video

Auf dem am Donnerstag veröffentlichten Video sind Su-57 zu sehen, die einzeln und in Gruppen üben. Sie proben unterschiedliche Kunstflugfiguren, darunter Flachtrudeln, Kobramanöver, Kurvenflug und Überschlag. Die meisten der geübten Figuren können nur russische Flugzeuge Su-57, Su-30SM und Su-35 durchführen, schreibt die Online-Ausgabe der Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ am Sonntag.

Su-57

Die gefilmten Übungen sind demnach eine Probe vor der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse, die am 27. August auf einem Flugfeld der Stadt Schukowski bei Moskau stattfindet. Die Besucher werden neben Su-57-Jets die neue Kunstflugfigur „Propeller“ von Jakowlew Jak-52 sowie das neue Tankflugzeug Iljuschin Il-78M-90A sehen.

Das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug Su-57 (früher als PAK FA und T-50 bekannt) hatte 2010 seinen Jungfernflug absolviert. Die Su-57 ist der bisher einzige völlig neue russische Kampfjet ohne Anlehnung an den sowjetischen Flugzeugbau. Laut dem Chefkonstrukteur des russischen Projektierungsinstituts „Archip Lulka“, Jewgeni Martschukow, ist das Triebwerk für die Su-57 im Hinblick auf seine spezifische Schubkraft allen weltweit bekannten Analoga überlegen.

Zuvor war berichtet worden, dass das russische Verteidigungsministerium 76 Jagdflugzeuge der fünften Generation Su-57 in Auftrag gegeben habe.

mo/gs