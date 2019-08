Iran dementiert Berichte über Raketenexplosion bei Satellitenstart

Irans Minister für Informations- und Kommunikationstechnologien, Dschawad Asari Dschahromi, hat am Freitag Berichte westlicher Medien über den misslungenen Start eines Satelliten bestritten.

Der Politiker kommentierte auf seinem Twitter Medien-Beiträge, die den angeblichen Fehlstart einer Rakete mit dem iranischen Satelliten „Nahid 1“ an Bord gemeldet hatten.

„Es gibt Nachrichten darüber, dass der dritte Versuch eines Bahneinschusses des Satelliten fehlgeschlagen ist. In Wirklichkeit ist ‚Nahid 1‘ in einem guten Zustand, zurzeit befindet er sich im Labor“, schrieb Dschahromi.

Er lud daraufhinzu einem Besuch am Testgelände ein, um den Zustand des Gerätes selbst zu überprüfen.

Zuvor hatten mehrere Medien, darunter der US-amerikanische Radiosender NPR und die Nachrichtenagentur AP, mit Verweis auf Satellitenbilder über eine mögliche Explosion einer iranischen Weltraumrakete am Startplatz berichtet. Diese sollte sich am Donnerstag bei dem Weltraumzentrum in der Provinz Semnan im Nordiran ereignet haben.

