Roboter „Fedor“ wird neues System zur Rückkehr aus dem Weltraum testen

Die für Anfang September geplante Rückkehr des Raumschiffes Sojus MS-14 mit dem Roboter „Fedor“ an Bord von der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde soll von einem prinzipiell neuen System gesteuert werden. Dies teilt die zur Weltraumbehörde Roskosmos gehörende Weltraumraketenkorporation „Energija“ am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.

Laut dem Generaldirektor der Korporation, Nikolai Sewastjanow, ist das Lenkungs-, Navigations- und Steuerungssystem des Raumschiffs nachgearbeitet worden. Das analoge System der Sinkflug-Steuerung sei vollständig durch ein digitales System ersetzt worden, dem das bei „Energija“ entwickelte Gerät BIUS zur Integration von Winkelgeschwindigkeiten zugrunde liege.

Das Raumschiff Sojus MS-14 mit dem Roboter „Fedor“ war am 22. August in eine erdnahe Umlaufbahn gestartet. Fünf Tage später dockte die Sojus bei einem zweiten Versuch an die ISS an. Die Landung des Raumschiffes, die in Kasachstan stattfinden soll, ist für die Nacht des 7. September geplant.

ls/sb