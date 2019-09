Russland baut Hubschrauber für Ölförderprojekte auf See

Das russische Flugzeugbauunternehmen UUAZ hat den Transporthubschrauber Mi-171 für die Ölbohrplattformen vor der russischen Seewirtschaftszone umgebaut. Die modernisierte Maschine soll unter dem Namen "Mi-171A3" in die Produktion gehen.

„Die Mi-171A3, eine Modifikation der 171А2, erfüllt alle Anforderungen an die Einsätze am Festlandsockel“, sagte Leonid Belych, Chef des Flugzeugbauwerkes Ulan-Ude (UUAZ), am Dienstag im Sputnik-Gespräch ohne ins Detail zu gehen.

Auch zu den technischen Daten der neuen Maschine wollte er sich nicht äußern.

„Früher brauchte man eine solche Maschine nicht, weil das gesamte Öl auf dem Festland gefördert wurde“, sagte der Manager.

Die Produktion werde demnächst starten.

