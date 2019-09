Kampfwertplus: Kleinbomber Su-25 wird gründlich hochtechnisiert

Wenn es gerade in unübersichtlichen Lagen ernst wird, zieht der kleine Jagdbomber Suchoi Su-25 seinen Auftrag durch. Die russische Armee will auf den bewährten Kampfjet nicht verzichten. Gegenwärtig wird das Kampfflugzeug hochgerüstet, auf den Standard Su-25SM3. Das Portal „Topwar“ zeigt, was an der Upgrade-Version neu ist.