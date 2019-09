Ka-62-Hubschrauber soll auf französischen Antrieb verzichten

Die neusten russischen Zivilhubschrauber vom Typ Ka-62 sollen in Serienfertigung nicht mit französischen, sondern mit heimischen Antrieben bestückt werden. Der in Moskau ansässige Triebwerkbauer UEC tüftelt bereits an einem Ersatz für den französischen Antrieb "Ardiden 3G", mit dem die Ka-62 bislang ausgerüstet wurden.