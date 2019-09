Russlands Kampfjet der Zukunft: Bloß eine „Su-57 Next Level“?

Arbeiten am Kampfjet der 6. Generation haben in Russland schon begonnen. Ein Waffensystem soll entstehen, bei dem es ganz entscheidend auf das Teaming von bemannter und unbemannter Technik ankommt. Das Portal „Topwar“ berichtet.

Wenn der Kunde es will, bekommt der russische Kampfjet der nächsten Generation auch ein Cockpit. Aber das ist nur eine Option. Die Steuerung des Zukunftsjets übernimmt eine bordinterne KI, der Mensch hat dann nur noch die besonders kritischen Funktionen in der Hand.

Das erklärte das Management des russischen Elektronikherstellers KRET (Teilbereich des Rostec-Konzerns) vor zwei Jahren. Vor zwei Tagen erst hat das russische Forschungsinstitut GosNIIAS (eine Einrichtung ähnlich dem deutschen DLR) bestätigt: Der russische „Kampfjet 6. Generation“ komme in der Basisversion ohne Piloten aus, die Bemannung sei optional möglich.

Damit ist der größte Unterschied umrissen zwischen der nächsten Kampfjetgeneration und den gegenwärtig modernsten Kampfflugzeugen wie Su-57 oder F-35. Die 6. Generation ist mehr ein Verbund von bemannten und unbemannten Waffensystemen als nur eine Maschine: Die gefährlichsten Aufträge übernehmen Drohnen, delegiert vom „Teamchef“ im konventionellen Flugzeug.

An der Elektronik, die dieses Aufgabenspektrum bewältigen kann, arbeitet in Russland derzeit der KRET-Konzern. Es soll eine integrale Architektur aus Multifunktionsmodulen entstehen, die bei einer Mission mehrere Aufgaben erledigen können. Das erhöht das Durchhaltevermögen der Maschine. Zur weiteren Steigerung der Überlebensfähigkeit sind Fortschritte bei Tarnkappentechnik und elektronischen Abwehrsystemen vorauszusetzen.

Dass der Kampfjet der 6. Generation bei den Flugeigenschaften und Leistungsparametern aufrüstet, ist zu erwarten. Zu den Anforderungen an die Zukunftsmaschine zählt auch die Bekämpfung gegnerischer Satelliten: Ohne Geschwindigkeiten am Hyperschallbereich und Einsatzhöhen nah am Weltraum kaum zu schaffen.

Mit dem Missionsprofil muss auch die Bewaffnung wachsen. Die Fähigkeit, Flugkörper und Lenkbomben einzusetzen, bleibt dem Kampfjet der 6. Generation sicherlich erhalten. Denkbar ist zusätzlich die Verwendung von Waffen, die nach „ganz anderen physikalischen Gesetzen“ funktionieren: So werden Kampflaser in Fachkreisen umschrieben.

© AFP 2019 / ERIC PIERMONT Mockup des künftigen deutsch-französischen Kampfjets 6. Generation FCAS NGF bei der internationalen Luftfahrtmesse Le Bourget 2019

Wie weit die Arbeiten an der 6. Kampfjet-Generation fortgeschritten sind, ist derzeit aus Informationsmangel nicht zuverlässig einzuschätzen. Mit den ersten Erprobungsträgern ist mittelfristig zu rechnen. Aber es gibt immer wieder Puzzle-Teile, die darauf hinweisen, wie die Maschine letztlich aussehen könnte.

2016 hieß es, die Su-57 könne beim nächsten Upgrade soweit aufgewertet werden, dass sie den Sprung in die nächste Generation schaffe. Das sagte der damalige Oberkommandeur der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte, Wiktor Bondarew, laut dem Portal. Dass die Entwickler bei der Su-57 ein enormes Modernisierungspotenzial einkalkuliert haben, ist jedenfalls ein Fakt.

Eine andere Vision vom russischen Kampfjet der 6. Generation taucht häufig bei westlichen Fachportalen auf: Eine MiG-41 soll bei der russischen Luftwaffe in Zukunft den Abfangjäger MiG-31 ersetzen. Die Maschine wird demnach als „Künftiges Abfangsystem für Ferneinsätze“ entwickelt – offiziell „PAK DP“.

Entsprechend dem Auftrag muss die MiG-41 für extreme Geschwindigkeiten und große Höhen ausgelegt sein. Die Langstreckenwaffen sind mit leistungsstarker Bordelektronik zu kombinieren. Der Programmabschluss wird für die Mitte der 2020er erwartet.

Vielleicht aber fliegt ein Muster der russischen Zukunftsmaschine bereits: Zumindest als unbemannte Plattform innerhalb des Gesamtsystems 6. Generation wäre die Kampfdrohne S-70 „Ochotnik“ denkbar. Oder das Fluggerät ist eine Zwischenstufe bei der Entwicklung der künftigen Technik.

Nicht nur Russland, auch andere Länder arbeiten an Luftkampfsystemen der 6. Generation:

die USA entwickeln eine F-X für die Air Force und eine F/A-XX für die Navy, ebenfalls als Gesamtsystem aus bemannten und unbemannten Plattformen (Einsatzreife: Ende der 202er);

Deutschland und Frankreich haben kürzlich das FCAS als Mockup präsentiert (Einsatzreife: Zweite Hälfte der 2030er);

Großbritannien, Schweden und Italien haben sich zum „Team Tempest“ zusammengeschlossen (bis auf ein Mockup sind keine Details verfügbar).

Welches Land die Mammutaufgabe „6. Kampfjet-Generation“ schneller bewältigt, wird die Zeit zeigen. Wir bleiben dran – und sammeln weiter die kargen Infos zum Thema.