General Robotics will israelische Kampfroboter in Russland bauen

In Russland könnten künftig israelische Militärroboter gebaut werden. Der Hersteller General Robotics aus Beit Nehemia, Zentralisrael, zieht Russland als möglichen Produktionsstandort für seine unbemannten militärischen Systeme in Betracht.

„Es ist möglich, dass wir entweder in Kasachstan oder in Russland eine Fabrik eröffnen“, teilte Kenges Rakishev im Sputnik-Gespräch mit. Der kasachische Unternehmer gehört zu den wichtigsten Investoren von General Robotics.

Der genaue Standort sei nicht so wichtig, weil Russland und Kasachstan durch gemeinsamen Wirtschaftsraum miteinander verbunden seien, so der Unternehmer weiter. Er gab allerdings zu, dass die israelischen Robotersysteme in Russland vorerst noch keine Nachfrage erzielten.

General Robotics spezialisiert sich auf kompakte unbemannte Landfahrzeuge und Drohnen, die mit Radaren, Maschinengewehren und sonstiger Spezial-Ausrüstung bestückt werden können und für Spezialeinheiten bestimmt sind.

In Russland wird seit geraumer Zeit an militärischen Robotersystemen gebaut. Prominente Hersteller wie Kalaschnikow oder Rostec stellten in den vergangenen Jahren ihre Produkte vor.

sp/tm