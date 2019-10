Türkei erprobt erfolgreich Kampflaser - Video

Der Laser habe ein Stahlblech durchlöchert, eine Sprengladung vernichtet und eine kleine Drohne vom Himmel geholt, schrieb Varank.

TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/5avGCqUMZZ — Mustafa Varank (@varank) 29. September 2019

​Das Gerät war im Forschungszentrum für Informatik und Informationssicherheit TÜBITAK BILGEM entwickelt worden und dürfte demnächst in Dienst gestellt werden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu hat der Laser eine Leistung von 1,25 Kilowatt. Eine drei Millimeter starke Kohlenstoffstahl-Platte sei aus einer Entfernung von 500 Metern durchlöchert worden. Die Anlage wiege knapp 400 Kilogramm.

Kampflaser in anderen Ländern

Kampflaser werden bereits in den Armeen einiger Länder erprobt, darunter in den USA und Russland. „Diese Waffenart wird die Kampffähigkeit der russischen Armee und Marine das ganze 21. Jahrhundert über maßgeblich prägen“, hatte Präsident Wladimir Putin im Juni bei der Präsentation des russischen Kampflasers „Pereswet“ erklärt, der bis Jahresende in Dienst gestellt werden dürfte.

Im Dezember 2014 hatte die US Navy auf dem Landungsschiff „USS Ponce“ eine Laserwaffe erprobt, die Laserkanone XN-1 LaWS. Anfang dieses Jahres stellte China sein Kampflasersystem auf der Rüstungsmesse IDEX 2019 in Abu-Dhabi vor.

