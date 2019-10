Bei Beljakows drei Tonnen schwerem Geschöpf wurden zwei Gebrauchtwagen zu einem Auto verbunden. Der Bastler montierte das Oberteil eines Mercedes W140 auf das Fahrgestell eines sowjetischen allradgetriebenen leichten Lastkraftwagens GAZ-66 aus dem Jahr 1982.

Die Arbeit an dem Umbau dauerte drei Jahre. Der Schöpfer brachte unter anderem vorne und hinten aus Wasserrohren gefertigte mächtige Stoßbügel an und passte Radfelgen von einem Traktor an. Der Geländewagen, den Beljakow „Merso-Gaz“ nannte, hat inzwischen 20-Zoll-Räder von einem Lastwagen Kamaz bekommen.

Der „Merso-Gaz“ war laut dem Portal Autorambler 2012 fertig. Im September berichtete das Portal, dass der einzigartige Offroader nun zum Verkauf steht. Er wird für fünf Millionen Rubel (rund 70.000 Euro) angeboten.

Житель Обнинска выставил на продажу уникальный «Мерсо-Газ» https://t.co/iZ2Ltj5aqH pic.twitter.com/vV87mUVZG9 — Kaluga Time (@KalugaTime) 12. September 2019

mo/gs