Die besten Boliden auf Ketten: Fachblatt nennt Russlands fünf Top-Panzer

1940 war das Einführungsjahr der Panzerlegende T-34: Eine Weiterentwicklung des leichten Ketten-Rad-Panzers BT, allerdings mit soliderer Frontpanzerung von 45 bis 47 mm. Trotz der besseren Schutzausstattung war der T-34 relativ leicht und selbst im unwegsamen Gelände hochmobil.

© Sputnik / Sergej Piwowarow Panzer T-34 (Archiv)

Auf Platz zwei: Die T-54/55-Serie. Einfach in der Bauweise, leicht in der Bedienung. Kompakte Abmessungen bei gutem Leistungsgewicht. Die T-54-/55-Serie sei „der am meisten verwendete Panzer von allen, die jemals hergestellt wurden“. Kürzlich erst war dieser KPz-Typ an den Kämpfen in Syrien, Libyen, Jemen und Irak beteiligt, schreibt das Fachblatt.

© Sputnik / Stringer Panzer T-55

Ein „Frankenstein“ unter Panzern, weil aus fremden Komponenten zusammengesetzt: der T-90 auf Platz 3. Die Wanne stammt vom T-72, etliche Bauteile vom T-80. Einer der besten ist der T-90 laut dem Portal aus dem Grund, dass er der meistverwendete Kampfpanzer der 3. Generation bei den russischen Panzertruppen ist.

© Sputnik / Kirill Praga Panzer T-90A

„Womöglich der tödlichste Panzer aus Russland“: der T-95 – ein Erprobungsträger der 4. KPz-Generation. Das Serienmodell hätte alle Nato-Panzer bei Panzerung und Feuerkraft übertreffen sollen. Die 152-mm-Kanone war in einem besatzungslosen Turm angebracht, darunter der Kampfsatz. Bis heute sind viele Daten zum T-95 rein spekulativ: Geheimhaltung.

Viele technische Lösungen aus dem T-95 wurden beim T-14 „Armata“ verwirklicht. Leicht und kompakt, 1500-PS-stark, mit ausgezeichnetem Leistungsgewicht: „Der tödlichste Kampfpanzer der Welt“, so das Portal. Dreifach geschützt ist er auch. Der T-14 schließt die Top-Fünf von „National Interest“.

© Sputnik / Alexander Wilf Panzer T-14

Die Sowjetunion hatte wahrscheinlich mehr Panzer gebaut, die an echten Kämpfen beteiligt waren, als alle anderen Länder. Perfekt waren die Kampfgeräte nicht, aber einfach und anspruchslos im Betrieb – deshalb auch weltweit gefragt, bis heute.