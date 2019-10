Porsche und Boeing arbeiten an Flugzeug für Stadtverkehr

Ingenieure beider Unternehmen sollten die Zukunft „urbaner Fluggeräte” untersuchen und ein Konzept für ein elektrisches Flugzeug entwickeln, das senkrecht starten und landen könne, teilte Porsche am Donnerstag mit.

Gemeinsam soll das potenziell wichtige Marktsegment der Zukunft angegangen werden, erklärte Porsche-Vertriebschef Detlef von Platen. Die Consulting-Tochter des Sportwagenbauers geht davon aus, dass der Markt für solche Verkehrsmittel ab 2025 rasch wachsen wird.

Es gibt bereits einige Projekte von Firmen für Flugshuttles, mit denen betuchte Kunden Staus in Großstädten überfliegen könnten. Das deutsche Startup Volocopter, an dem Daimler und Intel beteiligt sind, strebt eine Zulassung für 2021 an.

Boeing-Rivale Airbus arbeitet an einem CityAirbus und an einem Einsitzer namens Vahana. Offen ist, ob die Bevölkerung in Großstädten mit viel Auto- und manchmal auch Flugverkehr zusätzlich noch das Surren vieler Flugtaxis über dem Kopf verträgt.

ng/dpa