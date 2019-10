Porsche-Herstellung wegen Ausfall hunderter Server lahmgelegt – Zeitung

Ein massives Problem mit den Servern hat bei dem Sportwagen-Hersteller Porsche zu einer vorübergehenden Stilllegung der Produktion geführt, berichtet der „Spiegel” am Mittwoch.

Zu der internen IT-Störung soll es demnach am Dienstag gekommen sein. Diese betraf insgesamt 211 Server und somit die Porsche-Werke in Zuffenhausen und Leipzig. Neben der Produktion mussten auch die Ersatzteillager und Kundenprozesse stillliegen. Die Mitarbeiter des Konzerns wurden per E-Mail über die Störungen informiert, schreibt der „Spiegel”.

Der Ausfall dauerte ungefähr seit Dienstagmittag bis Abend, wenn die Produktion schrittweise wiederhergestellt werden konnte.

Wie das Blatt von einem Porsche-Sprecher erfuhr, gebe es keine Hinweise darauf, dass es um einen Angriff von außen geht – die Störung sei intern entstanden. Der Vertreter des Autobauer konnte zunächst keine weiteren Details über die Ursachen des Ausfalls angeben.

msch