Erster russischer Kampf-Eisbrecher kurz vor Stapellauf

Patrouillenboot, Schlepper und Eisbrecher in einer Packung: Die Admiralitätswerft in Sankt Petersburg baut für die russische Kriegsmarine Universalschiffe, die in der eisbedeckten Arktis sowohl zu militärischen als auch zu zivilen Zwecken einsetzbar sein sollen. Der erste Allrounder dieser Klasse soll noch in dieser Woche zu Wasser gelassen werden.