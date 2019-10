Mehr Schlagfkraft für Su-30: Indische Luftwaffe stellt neue Cruise Missile in Dienst

Ein Erfolg für die BrahMos-Rakete, das Gemeinschaftsprojekt von Russland und Indien: Die indische Luftwaffe stellt den Marschflugkörper in den aktiven Einsatzdienst. Genutzt wird die Rakete vom schwersten und stärksten Kampfjet der indischen Luftwaffe: von der Su-30MKI. Das Portal „Military Watch Magazin“ berichtet.

Über 40 indische Su-30MKI sollen mit der BrahMos-Rakete bestückt werden. Vorangegangen waren erfolgreiche Tests dieses Flugkörpers im Mai 2019. Dass Indien seine Su-30-Kampfjets mit der BrahMos ausrüstet, befähigt die indische Luftwaffe, auf See- und Bodenziele auch weit jenseits der heimischen Grenzen einzuwirken.

Die BrahMos ist ein Antischiffsflugkörper, entwickelt gemeinsam von indischen und russischen Rüstungsfirmen. Die Kombination aus großer Reichweite und schwerem Gefechtskopf machen die Rakete zu einer mächtigen Bedrohung: Berichten zufolge soll eine BrahMos nach einem Einschlag bei voller Geschwindigkeit einen Schiffsrumpf entzweigerissen haben.

Die BrahMos erreicht die Höchstgeschwindigkeit von Mach 3 und trifft dank eines präzisen Navigationssystems sogar mobile Ziele. Zudem ist die Rakete extrem wendig und folglich schwer abzufangen – selbst für fortschrittliche Abwehrsysteme.

Gestern und vorgestern haben indische Streitkräfte eine Boden-Boden-Version der BrahMos getestet. Bei den Tests auf den Nikobaren seien Ziele in 300 km Entfernung beschossen und getroffen worden, berichtet „India TV“. Die Rakete sei von einer mobilen Rampe abgefeuert worden. Derweil arbeitet BrahMos Aerospace an einer Miniausführung des Marschflugkörpers. In 3 bis 5 Jahren soll die indisch-russische Entwicklung fertig sein.