6.000 Kilometer die Stunde: Triebwerk erreicht fünffachen Überschall

Fünffache Überschallgeschwindkeit – diesen neuen Rekord soll das neue Triebwerk „Sabre“ des britischen Unternehmens „Reaction Engines“ bei einem Test in Colorado aufgestellt haben. Entscheidend für diese Leistung war auch ein extrem flexibler Kühler.

In vier Stunden von London nach Sydney oder in zwei Stunden über den Atlantik mit fünffacher Schallgeschwindigkeit. Das britische Unternehmen Reaction Engines verspricht Reisen mit sagenhaften 6.000 Kilometern die Stunde. Ermöglichen soll das das Triebwerk „Sabre“, das für „Synergetic Air-Breathing Rocket Engine“ steht, zu Deutsch etwa: „Synergetisches luftatmendes Raketentriebwerk“, das sowohl in der Atmosphäre als auch im Weltall flugtauglich sein soll. Wenn es das Versprechen einlöst, wird „Sabre“ den Geschwindigkeitsrekord eines „Blackbird“-Jets um 50 Prozent übertreffen.

Nun sollen erstmals der Motor und das Kühlsystem des Triebwerks erfolgreich getestet worden sein, wie die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) mitteilt, die über die britische Raumfahrtagenturin das Projekt investiert hat. Der Kühler, der mit Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius konfrontiert wird, soll im Test die Temperatur des Motors extrem genau reguliert haben: Innerhalb von einer zwanzigstel Sekunde soll dieser den Motor auf minus 150 Grad Celsius runtergekühlt haben.

Der Test wurde vor etwas über zwei Wochen in Colorado durchgeführt.