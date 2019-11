Nasa-Raumtransporter Cygnus dockt an ISS an

Der Cygnus-Raumtransporter "Cygnus" wird am Montag an die Internationale Raumstation andocken. Das Raumschiff bringt rund drei Tonnen Forschungsausrüstung, Hardware sowie Versorgung für die Kosmonauten zur Internationalen Raumstation.

Der Raumtransporter "Cygnus" war am Samstag vom Johnson Space Center in Virginia (US) gestartet. Der Cygnus-Raumtransporter ist ein unbemanntes, nicht wiederverwendbares Versorgungsraumschiff.