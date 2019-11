Volkswagen baut in Zwickau erstes elektrisches Großserien-Modell ID.3

Das Auto soll beim größten Hersteller der Welt das Massengeschäft mit elektrischen Fahrzeugen etablieren und die Grundlage für weitere Varianten mit alternativem Antrieb werden.

🎥 Eine neue Ära beginnt: Im Werk Zwickau startet die Serienproduktion des vollelektrischen #VWID3! #eMobilität https://t.co/860qX1xb7n — Volkswagen News (@volkswagen_de) 4. November 2019​

Im Werk Zwickau startete heute die Serienproduktion des #VWID3! „Der ID.3 wird einen wichtigen Beitrag zum Durchbruch der E-Mobilität leisten“, sagt #VW CEO Herbert Diess. 👉 https://t.co/W0LWRBfcK1



[ID.3: Das Fahrzeug wird in Europa noch nicht zum Verkauf angeboten.] pic.twitter.com/Un0KzFDOTy — Volkswagen News (@volkswagen_de) 4. November 2019​

"Wir stehen vor einem Systemwechsel zur Elektromobilität", so Diess. "Es ist keine Frage mehr, ob sich das Elektroauto durchsetzt. Sondern wie schnell und in welcher Region der Welt zuerst", so Diess weiter.

#VW CEO Herbert Diess: „Zwickau ist der traditionsreichste Standort in der deutschen Automobilindustrie. Und mit dem heutigen Tag ist es auch der zukunftsfähigste.“ #eMobilität #VWID3



[ID.3: Das Fahrzeug wird in Europa noch nicht zum Verkauf angeboten.] pic.twitter.com/EN8ljVPlcd — Volkswagen News (@volkswagen_de) 4. November 2019​

„Der ID.3 ist das erste bilanziell CO2-neutrale Elektro-Fahrzeug. Ein Auto für die Mitte der Gesellschaft, genau wie der Golf“, sagt #VW CEO Diess. #eMobilität #VWID3



[ID.3: Das Fahrzeug wird in Europa noch nicht zum Verkauf angeboten.] pic.twitter.com/gHDNtWzj3F — Volkswagen News (@volkswagen_de) 4. November 2019​

Zum Start der Fertigung an dem sächsischen Standort kamen auch Kanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Im kommenden Jahr will VW in Zwickau bereits rund 100.000 Fahrzeuge mit dem(MEB) bauen, mittelfristig sind bis zu 330.000 Stück jährlich geplant. Insgesamt soll der E-Baukasten, der mit Hilfe vieler gleicher Teile Kosten spart, bei 33 Modellanläufen verwendet werden. Bis Mitte 2020 stellt VW in Sachsen auch noch den Golf Variant her, danach will der Konzern in Zwickau nur E-Autos bauen.

Die bisher schleppende Nachfrage nach E-Autos ist auch Thema eines "Autogipfels", zu dem sich am Montagabend im Berliner Kanzleramt Vertreter der Bundesregierung, der deutschen Autoindustrie, des Branchenverbands VDA und der IG Metall sowie mehrere Ministerpräsidenten treffen. Beraten werden soll dabei vor allem ein konkreter Plan zum schnelleren Ausbau von Ladepunkten. Merkel hatte kürzlich das Ziel der Bundesregierung bekräftigt, bis 2030 eine Million Ladepunkte zu schaffen.

ai/dpa