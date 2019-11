Ukraine präsentiert Landeapparat zur Suche nach Bodenschätzen auf dem Mond - Video

Das mit mehreren Triebwerken ausgestattete Modul könne mehrmals starten und wieder auf dem Mond landen und somit nach Bodenschätzen suchen. „Apparate dieses Typs werden zum ersten Schritt beim Bau einer Stadt auf dem Mond“, teilte das Konstruktionsbüro auf seiner Homepage mit.

Ein Modell des Apparates in einem Maßstab von 1:5 wird derzeit auf der Luft- und Raumfahrtmesse Dubai Airshow 2019 gezeigt. Er kann bis zu 150 Kilogramm Nutzlast zum Mond bringen. Der Treibstoff des Landemoduls reicht aus, um seinen Standort auf dem Mond dreimal zu ändern.

Vor dem Zerfall der Sowjetunion waren in Juschnoje Trägerraketen der Typen „Kosmos“ und „Zenit“ sowie eine ballistische Interkontinentalrakete entwickelt worden, die in der NATO unter dem Namen SS-18 „Satan“ bekannt ist. Derzeit stellt der Betrieb Teile der ersten Stufe für die US-Rakete Antares her.

