100 000 Tonnen teuren Stahl: Flugzeugträger der Navy gefährden das US-Budget

Elf Flugzeugträger betreibt die USN derzeit, so viele wie keine andere Marine. Die Schiffe mit je 100 000 Tonnen Wasserverdrängung sind gigantisch. Der Großteil der Trägerflotte ist allerdings nicht einsatztauglich, sondern in den Reparaturdocks. Die Kosten steigen.

Zehn Schiffe der „Nimitz“-Klasse und ein neueres der Klasse „Gerald Ford“ machen die Trägerflotte der US Navy aus. Gerade die älteren „Nimitz“ erfordern laut dem „Military Watch Magazine“ einen enormen Wartungsaufwand. Von den elf „Super-Carriern“ werden sechs gegenwärtig entweder repariert oder gewartet – für den Einsatz sind sie jedenfalls nicht verfügbar, so das Portal.

Die „USS Harry Truman“ (ein Träger der „Nimitz“-Klasse) hatte erst im vergangenen September ernste Probleme mit dem Stromnetz an Bord. Das Kampfschiff musste seinen Einsatz abbrechen und in den Hafen von Norfolk zurückkehren.

Die eigentlich neuere „USS Gerald Ford“ wurde mit Verspätung in Dienst gestellt, weil erst viele technische Probleme an Bord gelöst werden mussten: von Sensoren bis zu den Flugzeuglifts. Und in absehbarer Zukunft würden die technischen Probleme der amerikanischen Träger kaum gelöst werden können, schreibt das Magazin.

Und selbst wenn alle Schiffe der problemanfälligen „Nimitz“-Klasse durch die „Gerald Ford“ ersetzt werden: Es muss sich erst zeigen, ob die neuen hochgradig automatisierten Träger wirklich einfacher im Betrieb und in der Wartung sind, so das Portal.