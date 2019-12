Launen der Geschichte: Sowjetisch-amerikanisches U-Boot im Dienst der ägyptischen Marine – Video

Die ägyptische Marine hat ein Video eines raren, in den USA modernisierten sowjetischen U-Bootes veröffentlicht. Auf die Aufzeichnung machte das Portal The Drive in einem Beitrag über das jüngste Manöver der ägyptischen Seestreitkräfte im Mittelmeer aufmerksam.

Gezeigt werde eines der in Ägypten verbliebenen vier dieselelektrischen Jagd-U-Boote des sowjetischen Projekts 633 (NATO-Code: Romeo) aus den Zeiten des Kalten Krieges. U-Boote dieser Klasse seien zwischen 1957 und 1961 gebaut worden, heißt es in dem Beitrag.

Derartige Schiffe sind zurzeit nur noch in Ägypten und in Nordkorea im Dienst. Russland nutzt solche U-Boote zum Training junger Matrosen. Seinerzeit hatte Ägypten Originalschiffe dieser Art in der Sowjetunion und Modifikationen (Projekt 033) in China gekauft.

Sowjetisches U-Boot mit US-Technik

Die Innenausstattung des U-Bootes zeichnet sich durch ein Gemisch archaischer Geber, Schwungräder und Ventile mit modernen Radaren und Computern aus. Nach einer Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Kairo hatte das State Department 1988 einen Modernisierungsplan für 633-U-Boote bestätigt. Demnach bekamen sie Schiffsabwehr-Marschflugkörper UGM-84 Harpoon und Torpedos Mk 37 Mod 1 mit Unterwassersteuerung. Darüber hinaus wurden an Bord aktive und passive Sensoren sowie ein Feuerleitsystem installiert.

So sind die Launen der Geschichte: Das in der Sowjetunion zu den Spitzenzeiten des Kalten Krieges eigens für die Bekämpfung von US-Schiffen entwickelte U-Boot wurde ausgerechnet von den Amerikanern vervollkommnet.

Die Autoren schreiben, dass U-Boote dieser Klasse ungeachtet ihres Alters immer noch gefährlich seien für deutlich modernere Schiffe potentieller Gegner in der Region.

am/mt