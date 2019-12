USA entwickeln neue Rakete als „Gegenmaßnahme“ zur russischen Luftabwehr

Die Rakete in Europa werde in erster Linie als eine Gegenmaßnahme zur russischen Flugabwehr benutzt, zitierte das Magazin den General. Dabei solle sie im Pazifik hauptsächlich gegen chinesische Kriegsschiffe zum Einsatz kommen.

Rafferty betonte, dass die Rakete den operativ-taktischen Raketenkomplex ATACMS ersetzen solle, der im Jahr 1990 in den Dienst gestellt wurde. Allerdings soll die Rakete kleiner als ihre Vorgängerin sein, dafür aber weniger Platz einnehmen.

Nach Angaben des Magazins wurde der erfolgreiche Raketentest am 10. Dezember am Übungsgelände „White Sands“ in New Mexiko durchgeführt. Die Kurzstreckenrakete flog dabei rund 240 Kilometer und traf alle Ziele. Dabei soll die Rakete in der Zukunft Ziele aus 500 Kilometern treffen können, was die maximale Reichweite von ATACMS (300 Kilometer) um einiges überschreitet.

Doch damit nicht genug: Die Rakete wird voraussichtlich im Jahr 2025 ein Upgrade erhalten und damit die Möglichkeit bekommen, bewegliche Ziele anhand ihrer Radio- und Radarfrequenzen zu lokalisieren sowie zu treffen. Die PrSM soll im Jahr 2023 in den Dienst gestellt werden.

dg/ae