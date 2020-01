Mysteriöse Drohnenschwärme über den USA

Mit einer Spannweite von fast zwei Metern gehören die unidentifizierten Drohnen zu den größeren Technikvögeln am Himmel und sind seit Mitte Dezember teilweise vereinzelt, teils auch in Gruppen in der Nacht in Colorado und Nebraska zu sehen. Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn sie wissen weder anzugeben, woher die Drohnen kommen, noch, wer sie steuert.

In einer Facebook-Mitteilung bezeichnet Sheriff Tod der Ortschaft Combs die Ortsansässigen als „“. Am Montag wollen lokale Behörden versuchen, das Mysterium um die Drohnen zu lösen. Er bemängelte auch zugleich den Eingriff in die Privatsphäre der Bewohner des Orts, riet aber davon ab, die Drohnen vom Himmel zu schießen, da dies eine illegale Handlung darstellt.

Die FAA, die Bundesluftfahrtbehörde der USA, hat Medienberichten zufolge am Donnerstag bestätigt, dass mehrere ihrer Abteilungen sowie staatliche Agenturen die Berichte gegenwärtig untersuchen.

vr/mt