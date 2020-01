Cockpit-Bildschirme bei Landeanflug plötzlich leer: Boeing 737 NG haben Softwareproblem

Alle sechs Hauptbildschirme sollen bei Boeing-Flugzeugen aus der 737-NG-Reihe durch einen Softwarefehler ausfallen – wenn diese Flugzeuge eine Reihe sieben Flughäfen in Westrichtung anfliegen. Bei den Flughäfen handelt es sich um fünf US-Flughäfen sowie einen Flughafen in Kolumbien und einen in Guyana.

Diesen sehr speziellen Fehler hat die US-Luftfahrtbehörde (FAA) in einer Flugtauglichkeitsrichtlinie vom 27. Dezember 2019 festgehalten. Er betrifft Flugzeuge 737-600 , -700, -700C, -800, -900 and -900ER aus der Reihe „Next Generation“ (NG), die für ihre Bildschirme die Software „CDS BP 15“ einsetzen in Verbindung mit der „Flight Manager Computer“-Software der Version U12 oder aktueller. Der Fehler taucht allerdings nur auf, wenn Flugzeuge in Westrichtung laden, wenn die Maschinen dieselben Flughäfen aus der umgekehrten Richtung ansteuern, gibt es keinen Ausfall der Bildschirme.

Die FAA-Richtlinie beruft sich auf drei dokumentierte Vorfälle bei Landeanflügen auf den Flughafen Barrow im US-Bundestaat Alaska im Jahr 2019.

