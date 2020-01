Neueste US-Turbojet-Drohne während des Tests abgestürzt – Video

Das neue wiederverwendbare unbemannte Fluggerät X-61A Gremlins Air Vehicle (GAV) mit einem Turbostrahltriebwerk ist erfolgreich von einem Militärtransportflugzeug aus gestartet worden, jedoch nach anderthalb Flugstunden verloren gegangen, hieß es in der Pressemitteilung des Entwickler-Unternehmens „Dynetics“.

Die Drohne sei im Auftrag des Department of Advanced Research Projects des US-Verteidigungsministeriums entwickelt worden. Flugapparate dieses Typs müssten von Flugzeugen aus gestartet und nach Abschluss der Aufgabe zu ihnen zurückkehren und wieder andocken.

Der Test soll im November 2019 im US-Bundesstaat Utah stattgefunden haben. Er sei gut gelaufen, der Flug habe 1 Stunde 41 Minuten gedauert. Das Gerät sei erfolgreich aus dem Militärtransportflugzeug S-130 gestartet worden und in eine stabile Flugbahn eingetreten. Kommunikations- und Luftkontrollsysteme seien ebenfalls getestet worden.

Am Ende der Testaufgaben sei der Motor abgestellt und ein Bremsfallschirm geöffnet worden, der dem Flugapparat helfen sollte, auf den Boden zurückzukehren. Das erneute Andocken an das Trägerflugzeug habe man in dieser Phase nicht getestet.

„Leider ging das Gerät während des Landevorgangs aufgrund der Nichtöffnung des Hauptfallschirms verloren“, so Dynetics.

Das Unternehmen verfüge jedoch noch über vier weitere Testmuster, sodass weitere Tests davon nicht betroffen sein sollten.

Trotz des Verlusts des Geräts habe Dynetics den Flug einen „historischen Meilenstein“ genannt.

aa/mt